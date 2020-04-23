Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 102 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1716'ya yükseldiği belirtildi.

Umman'da COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 8 kişi hayatını kaybederken 307 hasta da iyileşti.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de düzenlediği basın toplantısında, El-Halil kentinde bir sağlık çalışanı ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 480'e yükseldiğini belirtti.

Keyle, virüs tespit edilen kişilerden 144'ünün işgal altındaki Doğu Kudüs'te, 17'sinin Gazze'de, diğerlerinin ise Batı Şeria'da bulunduğunu kaydetti.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 60'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, COVID-19 nedeniyle bugüne kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 hastanın da iyileştiği kaydedildi.