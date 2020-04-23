Rektörlük tarafından üniversite lojmanlarında düzenlenen bayram kutlamasına çocuklar yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinin camlarından katıldı.

6. sınıf öğrencisi Eylül Ebru Dönmez tarafından sunulan kutlama programı, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından çocuklar hep birlikte 23 Nisan Şarkısı’nı söyledi. Camlardan bayram şiirlerinin okunmasıyla devam eden 23 Nisan kutlamasında, 'rektör dede'leri çocuklara Türkiye’den gönderdiği mesajla hitap etti.

"Biz size çok güveniyoruz, geleceğimiz aydınlık olsun"

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili çocuklar, kıymetli torunlarım, anneler, babalar; bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluşunun 100’üncü yılını büyük bir sevinçle, iftiharla ve mutlulukla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı beraber idrak etmekten derin bir mutluluk duymaktayım. Büyük Atatürk, Devletimizin ebediyete taşınmasında en önemli güç olan çocuklarımıza yönelmiş ve büyük istiklal mücadelesini başarıyla tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920 tarihini milli hakimiyet ve çocuk bayramı olarak ilan ederek çocuklarımıza hediye etmiştir.

Dünya tarihinde çocuklarına bayram hediye eden herhalde ondan evvel hiçbir lider çıkmamıştır. Gelecek sizlerle olacaktır, gelecek sizin elinizdedir. Biz size çok güveniyoruz. Geleceğimiz aydınlık olsun! Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ilelebet payidar olsun! Bayramımız kutlu olsun!"

Kutlama programı kapsamında Rektör Balcı'nın bayram hediyeleri çocuklara evlerinin kapılarından verildi. Program, çocukların 23 Nisan şarkılarına camlardan bayraklarıyla eşlik etmesiyle sona erdi.

Program kapsamında veliler için de moral şarkıları çalındı. Üniversitenin bütün Kırgızistan’a yayın yapan Manas Radyosu’nda 23 Nisan Özel Programı yayınlandı.

Ayrıca Manas Radyosu bu akşam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın "7 Tepenin Şehri İstanbul’dan 7 Kıtaya" adlı konseri Türkiye ile eşzamanlı olarak bütün Kırgızistan’a yayınlayacak.