Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 90 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1030 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 481'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 87 bin 26'ya ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 105'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 64 bin 843 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının ise 389 bin 507 olduğunu sözlerine ekledi.

