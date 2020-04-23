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İran'da ölü sayısı 5 bin 481'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 90 artarak 5 bin 481'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 90 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1030 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Böylece ülkede COVID-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 481'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 87 bin 26'ya ulaştığını bildirdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 105'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 64 bin 843 olduğunu belirtti.
Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan COVID-19 test sayısının ise 389 bin 507 olduğunu sözlerine ekledi.
Etiketler: iran Sağlık Bakanlığı koronavirüsSon Güncelleme: 23 Nisan 2020 Perşembe 12:57
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