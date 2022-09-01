Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Sismik Bilgi Ağı'ndan yapılan açıklamada, Umman Denizi'nin güneyinde 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bölgede ağustos ortasından bu yana kayda değer sismik aktivite meydana geldiği vurgulandı.

Ayrıca bu tür depremlerin Katar için herhangi bir tehlike oluşturmadığı bilgisine yer verildi.