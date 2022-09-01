Twitter, blog sayfasından yaptığı açıklamaya göre, atılan tweetleri düzenleme özelliğini test ediyor.

"Edit Tweet" (Tweeti Düzenle) adı verilen özellikle, kullanıcıların, yazım hatalarını düzeltme, etiket ekleme ve benzeri işlemleri tweetin atılmasından sonraki 30 dakika içerisinde yapabileceği belirtiliyor.

[Twitter, düzenlenmiş bir tweete ait ekran görüntüsünü paylaştı | (Twitter Blog) ]

Twitter, söz konusu özellik sayesinde, tweet atmanın "daha az stresli" olabileceğine dikkat çekti.

Twitter Düzenle'nin genel kullanıma ne zaman sunulacağı ise henüz belli değil.