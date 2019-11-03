UMH'ye bağlı birliklerin sözcüsü Muhammed Kanunu, Burkan el-Gadab Operasyonu basın merkezince yayımlanan açıklamasında, Hafter'e bağlı güçlerin başkentin güneyindeki El-Halle ve En-Nehr bölgelerine sızmaya çalıştığını belirtti.

UMH güçlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri uçakları ve paralı askerlerle desteklenen milisleri püskürttüğünü aktaran Kanunu, Hafter güçlerinden 7 kişinin yakalandığını ve askeri teçhizatların imha edildiğini bildirdi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Kaynak: AA