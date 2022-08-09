Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında konuşan UNITAID Sözcüsü Herve Verhoosel, Ukrayna'daki savaşın sağlık sistemi ve doğumlara olumsuz etkisini değerlendirdi.

Verhoosel, Ukrayna'daki çatışmaların çok sayıda hastane ve sağlık binasının yok olmasına yol açtığını vurgulayarak "Bu durum binlerce yenidoğanı yüksek fiziksel engel riskinin yanı sıra oksijen, gerekli malzeme ve tedavi eksikliği nedeniyle ölüm riski altında bırakıyor." dedi.

Savaş ortamının aynı zamanda hamile kadınlarda bunalıma yol açtığını kaydeden Verhoosel, bunun sonucu olarak prematüre doğum sayılarında artış meydana geldiğini belirtti.

Verhoosel, "Prematüre doğan bebekler, sıklıkla oksijen tedavisi gerektiren solunum, sinir ve sindirim zorlukları yaşamaya daha meyilli" diye konuştu.

Yenidoğanlar için cihazlar temin ediliyor

Verhoosel, tedaviye ihtiyaç duyan yenidoğanlar için UNITAID'in ortaklarıyla Ukrayna'ya 220 sürekli pozitif nazal hava yolu basınç cihazı ve 125 oksijen hava karıştırıcı sistemi temin ettiği bilgisini paylaştı.

Ülke genelinde tıbbi cihaz ihtiyacının çok fazla olduğuna dikkati çeken Verhoosel, UNITAID adına küresel bağışçılar ve medikal firmalara, yenidoğanlar için gerekli cihazların sağlanması için yatırımlarını bu alana yoğunlaştırma çağrısında bulundu.