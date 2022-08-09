Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 13:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japon moda tasarımcısı Issey Miyake yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: Getty]
Dünyaca ünlü Japon moda tasarımcısı Issey Miyake 84 yaşında hayatını kaybetti.
Kyodo News’ün haberine göre, 84 yaşındaki moda tasarımcısı karaciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.
Japonya’nın Hiroşima kentinde doğan tasarımcının kendi ismini taşıyan markası bulunuyor.
Yenilikçi tasarımları ve parfümleri ile tanınan Issey, moda endüstrisine katkılarından dolayı Kültür Nişanı’na (Order of Culture) layık görülmüştü.
Etiketler: Japonya
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