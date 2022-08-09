Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımına saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Etiketler: PKK/YPG Terörle Mücadele
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