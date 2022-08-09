Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Suriye’nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.