Fransız basınındaki haberlere göre, Lozere'nin güneybatısında dün akşam çıkan yangın kısa sürede Aveyron'un doğusuna yayıldı.

Hızla yayılan yangında en az 700 hektar yeşil alan kül olurken, 1200 kişi tahliye edildi.

Yılbaşından beri 47 bin hektardan fazla ormanlık veya yeşil alan yandı

Devam eden yangına 600 itfaiyeci, çok sayıda itfaiye aracı ve uçaklarla müdahale ediliyor.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Fransa'da yılbaşından bu yana 47 bin hektardan fazla ormanlık veya yeşil alan yandı.