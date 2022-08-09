Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin 2-3 Ağustos tarihlerinde Tayvan'a yaptığı ziyarette, Çin ve Rusya'da bulunan IP adreslerinin Tayvan Dışişleri Bakanlığı (MOFA) ve hükümet web sitelerini felç etmek amacıyla dakikada 8,5 milyona kadar ulaşan sayıda görüntüleme yaptığı ve 4 Ağustos öğleden sonra yapılan siber saldırılarda sürekli bir artış kaydedildiğini söyledi.

Bakan Wu, 4 Ağustos gece geç saatlerde başlayan yoğun siber saldırıların 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde dakikada 170 milyona kadar çıktığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Wu açıklamasında ayrıca MOFA'nın ve diğer devlet dairelerinin web sitelerinin şu an için normal şekilde çalıştığını ve internet sistemlerinin başka saldırılara karşı daha etkili bir şekilde korunmaya başladığını söyledi.