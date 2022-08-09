Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, Çin'in Tayvan Boğazı ve çevresinde sürdürdüğü askeri tatbikatlara ilişkin açıklamalarda bulundu.



“Çin, zaten yıllardır Tayvan'ı tehdit ediyor. Bu sadece son yıllarda daha ciddi hale geldi. Pelosi Tayvan'ı ziyaret etse de etmese de, Çin'in Tayvan'a karşı askeri tehdidi zaten daima orada. Öncelikle bununla başa çıkmamız gerekiyor. Çin, Tayvan'a gelerek destek vermek isteyenleri dikte edemez.”



“Çin'e korkmadığımızı göstermeliyiz”



Tayvan'ın uluslararası ilişkiler inşa etmesine karşılık, Çin tehdidinin son günlerde daha kritik hale geldiğini söyledi.



“Çin'in gerçekten Tayvan'a savaş açabileceğinden endişeliyim. Fakat, şu an bizi korkutmak için ne yapılırsa yapılsın bununla başa çıkmanın en iyi yolu Çin'e korkmadığımızı göstermektir.”



“Çin, Tayvan'ın işgaline hazırlanıyor”



Bakan Wu, Tayvan'ın, Çin'in devam eden askeri tatbikatlarından korkmadığını ve Çin'in birçok kez Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçtiğini vurguladı.



“Çin, askeri oyun kitabındaki tatbikatlarla Tayvan'ın işgaline hazırlanıyor. Çin, geniş askeri tatbikatlar, fırlatılan füzeler, siber saldırılar, dezenformasyon ve ekonomik zorlama gibi şeylerle Tayvan'daki halkın moralini zayıflatmaya çalışıyor. Tatbikatlar sona erdiğinde, Çin, Tayvan Boğazı çevresindeki statükoyu uzun süreli değiştirmek için bu hareketlerini rutin hale getirmeyi deneyebilir.”

Çin-Tayvan krizi Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu savunurken, Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan ise `bağımsız bir ülke` olduğunu vurguluyor.

ABD ise Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak tanımamasına karşın Asya-Pasifik bölgesindeki askeri ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Pekin, ABD gemilerinin bölgedeki faaliyetlerini "Tayvan'a bağımsızlık konusunda destek sinyali" ve "provokasyon" olarak yorumluyor.

Çin’in tepki çeken tatbikatı Çin, Pelosi’nin ziyaretinin ardından 4 Ağustos'ta başlattığı geniş kapsamlı deniz ve hava tatbikatı kapsamında Tayvan sularına balistik füzeler fırlatmıştı.

Tayvan, Çin’in tatbikatının egemenliğini ihlal ettiğini ve “abluka” anlamına geldiğini belirtiyor. ABD ve Tayvan, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçluyor.

