"Eş-Şihab" İnsan Hakları Merkezi, "Adale" İnsan Hakları Kurumu, Uluslararası "Salam" İnsan Hakları Organizasyonu, Human Rıghts Monitor, Özgür Ses Organizasyonu, "Necde" İnsan Hakları Örgütü, Uluslararası Haklar ve Özgürlükler Forumu, İnsan Hakları Mağdurları Merkezi, İnsan Hakları Dayanışma Örgütü, İşkence Mağdurları Derneği ve Mısır Hak ve Özgürlükler Koordinasyonu, Mursi'nin vefatıyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Mursi'nin şeker hastası olduğuna, kötü hapishane koşulları ve gerekli tıbbi destekten yoksun bırakılmasının tehlikeli komplikasyonlara yol açtığına işaret edildi.

Mursi'nin gerekli tedaviden sistematik olarak mahrum bırakıldığı ve tutuklandığı andan itibaren tıbbi ihmal ve kasıtlı yavaş yavaş öldürmeye maruz kaldığının belirtildiği açıklamada, uluslararası topluma, adli tıp uzmanlarından oluşturulacak ve Mursi'nin ailesinin de hazır bulunacağı uluslararası bir tıbbi soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67) yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA