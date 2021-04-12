Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) tarafından bir rapor yayımlandı.

Raporda, Donald Trump döneminde imzalanan 15 bin kişilik mülteci kotasının devam ettiğine dikkat çekildi. Bunun ABD tarihindeki en düşük kota olduğu belirtildi.

"Ülkenin modern tarihinde en az mülteci kabul eden başkanı olabilir"

Raporda şu ifadeler de kullanıldı:

"Biden, Trump döneminin mültecilere karşı politikalarını sık sık eleştirmesine rağmen ülkenin modern tarihinde en az mülteci kabul eden başkanı olabilir."

Rapora göre, ABD'nin 2021'de kabul ettiği mülteci sayısı sadece 2 bin 50, bu oranla devam etmesi halinde yıl sonunda kabul edilen mülteci sayısının 4 bin 510 olacağı öngörüsü paylaşıldı. Trump'ın son yılında 11 bin mülteci kabul ettiği ve bunun ülke tarihindeki en düşük mülteci sayısı olduğu belirtildi.