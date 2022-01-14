Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uluslararası hacker grubu Rusya'da çökertildi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), uluslararası hacker grubu "REvil" üyelerinin ABD’nin talebiyle gözaltına alındığını ve grubun çökertildiğini duyurdu.
FSB’den yapılan yazılı açıklamada, ABD makamlarının, REvil hacker grubunun uluslararası şirketlere yönelik siber saldırıları konusunda Rus makamlarına bilgi verdikleri belirtildi.
Verilen bilgilerin ardından Rus makamlarının harekete geçtiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'da, REvil grubuna yönelik operasyonda grup üyeleri gözaltına alınırken grup çökertilmiştir. ABD makamları, operasyonun sonuçları hakkında bilgilendirilmiştir." denildi.
Açıklamada, operasyon neticesinde 426 milyon ruble, 600 bin dolar, 500 bin avro, çeşitli bilgisayar ekipmanlarıyla bazı kripto cüzdanların ele geçirildiği kaydedildi.
Etiketler: ABD Rusya Siber Suçlar Siber Saldırı
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