İtalya'da polis memurlarına dağıtılan pembe renkteki maskeler, bazı memurların hayal kırıklığına uğramasına yol açtı.

İtalyan Polis Birliği'nden İçişleri Bakanlığına duruma itiraz edilen bir mektup yazıldı.

Sendika bu hafta, kolluk kuvvetlerinin maskelerinin üniformalarına uygun olarak siyah, beyaz veya mavi olması gerektiğini öne sürdü.

Salgının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen neden daha uygun alternatifler bulmanın mümkün olmadığı soruldu.

Bu rengin polislerin itibarını zedeleme tehlikesi olduğu söylenen mektupta , "İlk bakışta yönetimimiz için uygun olmayan bir renkte maske satın alınmasının nedenini anlamıyoruz. Pembe maske hükmü şaşırtıcı" denildi.