İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşması uluslararası kamuoyunun da gündeminde.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu, İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporu 10 Temmuz'da düzenlenecek özel bir toplantıda ele alacak.
Amerika Birleşik Devletleri de, toplantının duyurulmasından önce İran'daki gelişmelerin değerlendirilmesi için acil toplantı talebinde bulunmuştu.
İran kısa süre önce zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitinin üstüne çıkarmıştı.
Kaynak: AA