Beldede sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay sonrası Özgür Suriye Ordusu’nun Mare-Tel Rıfat hattında, teröristlerin bulunduğu bölgeleri ateş altına aldığı bildirildi.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

Kaynak: AA, TRT Haber