Uluslararası Af Örgütü: Sudan'da siviller akıl almaz bir dehşet yaşıyor

Uluslararası Af Örgütünün "Ölüm Evimize Kadar Geldi: Sudan'da Savaş Suçları ve Sivillerin Izdırabı" başlıklı raporunda savaşan tarafların kasti ve gelişigüzel saldırılarının kitlesel sivil kayıplara yol açtığı belirtildi.

Raporda aynı zamanda kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddetin, hastaneler ve kiliseler gibi sivil yapıları hedef alan planlı saldırıların ve geniş çaplı yağma olaylarının ayrıntıları paylaşıldı.

Raporda Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard'ın konuyla ilgili şu açıklamasına da yer verildi:

"Hızlı Destek Kuvvetleri ile Sudan Silahlı Kuvvetleri, toprakların kontrolünü ele geçirmek için savaşırken Sudan'ın dört bir yanında siviller, her gün akıl almaz bir dehşet yaşıyor. İnsanlar, evlerinin içinde veya çaresizce yiyecek, su ve ilaç aradıkları sırada öldürülüyor. Kaçarken çapraz ateş altında kalıyor ve planlı saldırılarda kasten vuruluyorlar."

Kadınlar ve bazıları henüz 12 yaşındaki onlarca kız çocuğunun, savaşan tarafların üyelerince tecavüz dahil cinsel şiddete maruz bırakıldığı anlatılan raporda, bazılarının ise cinsel kölelik kapsamına giren koşullarda günlerce alıkonulduğu kaydedildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğunu açıkladı.