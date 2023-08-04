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Güncel
AA 04.08.2023 00:05

ABD'de eski Belediye Başkanı hakkındaki 140 çocuk pornografisi suçlamasının hepsini kabul etti

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı College Park şehri eski Belediye Başkanı Patrick Wojahn, "çocukların cinsel istismarıyla ilgili videolar bulundurduğu ve dağıttığı" suçlamasıyla hakkındaki 140 suçlamanın tamamını kabul etti.

ABD'de eski Belediye Başkanı hakkındaki 140 çocuk pornografisi suçlamasının hepsini kabul etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD'de Prince George İlçe Savcılığının yazılı açıklamasında, College Park'ta 8 yıldır belediye başkanlığı yapan Wojahn'ın, çocuk pornografisiyle bağlantılı 3 ayrı kategoride toplam "140 suçu işlediğini kabul ettiği" belirtildi.

İlçe Başsavcısı Aisha N. Braveboy, "Bu, korkunç bir olay. Bay Wojahn'ın suçunu ve eylemlerinin, bu korkunç suçların sorumluluğunu kabul etmesinden gerçekten memnunum." açıklamasında bulundu.

Braveboy, "çocukların en üst düzeyde korunmayı hak ettiğini" ve bu gibi durumlarda mağdur edilmesinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

Wojahn hakkında şubatta soruşturma başlatılmıştı

"Çocukların cinsel istismarıyla ilgili videolar bulundurduğu ve dağıttığı" suçlamaları üzerine 3 Mart'ta belediye başkanlığı görevinden istifa etmek durumunda kalan Wojahn, 2007-2015 döneminde de College Park Belediye Meclisinde görev yapmıştı.

Wojahn hakkında Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezinden yapılan ihbar sonucu, şubatta soruşturma başlatılmıştı.

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