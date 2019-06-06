Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± AndrÃ©s Manuel Lpez Obrador’nun eski ÅŸofÃ¶rÃ¼ ve lojistik koordinatÃ¶rÃ¼ Nicols Mollinedo Bastar, Sosyal Ã‡evreci Hareket adÄ± altÄ±nda bir parti kurdu. Bastar, 2021 seÃ§imlerinde aday olacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸimdiden duyurdu.

Hoy presentamos el movimiento ambientalista de carÃ¡cter integral, incluyente y de pleno contenido social, “MASXMEX” con la finalidad de generar para la naciÃ³n un ambiente de vida sano, libre, justo y sustentable pic.twitter.com/gsRNTtJEKt — nicolas mollinedo (@mollynico) 5 Haziran 2019

Nico, Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± AndrÃ©s Manuel Lpez Obrador, 2004 yÄ±lÄ±nda baÅŸkent Mexico City bÃ¶lgesinin federal valisiyken ÅŸofÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapÄ±yordu. Nico, 60 bin peso (yaklaÅŸÄ±k 3 bin dolar) maaÅŸla Obrator’un Ã¶zel ÅŸofÃ¶rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu.

Meksika iÃ§in Sosyal Ã‡evre Hareketi partisi, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve Ã§evre yanlÄ±sÄ± eylemlerle seÃ§menlerin oylarÄ±na talip olacak. Bir parti olarak tescil edilebilmesi iÃ§in partinin, en az 20 eyalette ve 200 seÃ§im bÃ¶lgesinde yapÄ±lanmasÄ±nÄ± tamamlamasÄ± gerekiyor.

Nico’nun, Obrador’un ÅŸofÃ¶rÃ¼yken 60 bin peso kazanmasÄ± bÃ¼yÃ¼k tepkiye neden olmuÅŸ, o dÃ¶nemde vali olan Obrador, Mollinedo’nun, sadece ÅŸofÃ¶rÃ¼ deÄŸil aynÄ± zamanda lojistik koordinatÃ¶rÃ¼ olduÄŸunu da aÃ§Ä±klamak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: AA