Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde cuma namazı vaktinde iki camiye saldırı düzenleyerek 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve resmi olarak terörizmle suçlanan Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant hakkında yeni bir karar verildi.

Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi Hakimi Cameron Mander, teröristin yüzünün piksellenmesine gerek olmadığını açıklayarak emri kaldırdı.

Terör saldırısının ardından mahkeme, medya kuruluşlarının teröristin yüzünü kapatarak yayınlaması kararı almıştı.

15 Mart’ta iki camiye yönelik gerçekleştirilen ve Yeni Zelanda tarihinin en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçen Nur ve Linwood camilerine yönelik terör saldırısında 51 kişi hayatını kaybetmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AP