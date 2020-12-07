Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, aşı çalışmalarında da önemli bir dönemece gelindi. Ülkelerin aşı takvimleri yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Ülkelerin neredeyse tamamı aşıda yaşlılara ve sağlık çalışanlarına öncelik vereceğini açıkladı.

ABD’de aşı için onay bekleniyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen Moderna aşısı Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'in onayını bekliyor.

Aşının onaylanması halinde aşılamalara ocak ayında başlanabilecek.

Almanya'da 2021 başında aşılamalar başlıyor, Fransa siparişi verdi

Almanya'da aşılama için başlangıç tarihi 2021'in başı olarak verildi. 16 eyalette 400'den fazla aşı merkezi kuruluyor. Ülkede öncelikle Pfizer-BionTech aşısı kullanılacak.

Fransa'da 200 milyon doz aşı siparişi verildi. Fransa'nın geliştirdiği Sanofi henüz hazır değil. Onayların ardından Pfizer-Biontech ve Moderna'nın kullanılacağı açıklandı.

Belçika'da aşılamanın ocak ayı başlarında yapılmaya başlanması bekleniyor. Pfizer-BionTech aşısı Belçika'da üretilip buradan tüm dünyaya dağıtılacak.

Rusya'da aşılama başladı

Rusya'da Sputnik V aşısı cumartesi günü yapılmaya başlandı. Ancak aşı yapılacak kişilerin son 2 hafta içinde üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmemesi ve kronik rahatsızlığının bulunmaması gibi şartlar aranıyor.

Bosna-Hersek, 2021'in ilk çeyreğinde aşılama işlemlerine başlayacak. Kuzey Makedonya'da aşı ücretsiz olarak gönüllülük esasına göre yapılacak.

İran: ABD'nin ambargoları nedeniyle aşı alamadık

Salgında ağır darbe alan İran'dan ise dikkat çekici bir aşı açıklaması geldi. İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, ABD'nin İran'a yönelik ambargolar nedeniyle ülke dışından koronavirüs aşısı alamadıklarını söyledi.