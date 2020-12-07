Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alman Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkaracak
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya'nın en büyük hava yolu şirketi Lufthansa, yıl sonuna kadar 29 bin çalışanının işine son verecek.
Yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklayan şirket, bünyesindeki uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de elden çıkardı.
LSG'de 7 bin 500 çalışan bulunuyordu.
Zarar 6 milyar euroya yaklaştı
Alman Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Lufthansa, gelecek yıl en az 10 bin kişinin daha işine son vermeyi planlıyor.
Şirketin, devlet yardımlarına rağmen bu yılki zararı 5 milyar 600 milyon euroya ulaştı.
Etiketler: Almanya
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