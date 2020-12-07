Yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklayan şirket, bünyesindeki uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de elden çıkardı.

LSG'de 7 bin 500 çalışan bulunuyordu.

Zarar 6 milyar euroya yaklaştı

Alman Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Lufthansa, gelecek yıl en az 10 bin kişinin daha işine son vermeyi planlıyor.

Şirketin, devlet yardımlarına rağmen bu yılki zararı 5 milyar 600 milyon euroya ulaştı.