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Dünya
AA 11.05.2023 11:07

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor

Yaklaşık 15 aydan beri süren Rusya-Ukrayna Savaşı'nda en yoğun çatışmalar, Donetsk bölgesinde yaşanıyor.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yoğun çatışmalar sürüyor
[Fotograf: AA]

Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta Bahmut, Ugledar, Marinka ve Avdiyivka gibi şehirler ile diğer yerleşim yerleri yönündeki ön cephede çatışmalar devam ederken cephe hatlarının gerisinde de Ukrayna ordusunun yoğun hareketliliği gözleniyor.

Ukrayna ordusunun geçen yıl Harkiv ve Herson bölgelerinde Rus ordusuna karşı düzenlediği kapsamlı karşı saldırıların ardından çatışmalar, daha çok Donetsk bölgesinde yoğunlaştı. Ukrayna'nın Herson, Luhansk, Zaporijya, Herson ile Harkiv ve diğer bölgelerinde de çatışmalar sürüyor ama en şiddetlileri, Donetsk'in çeşitli noktalarında yaşanıyor.

Ukrayna topçu ve hava birlikleri, Rus mevzilerine yoğun atış yapıyor

Özelikle topçu atışları ve insansız hava araçlarına (İHA) yönelik hava savunma sistemlerinin atış seslerinin sık sık duyulduğu bölgede tank ve zırhlı araçların yoğun hareketliliği dikkati çekiyor.

Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da sık sık alçak uçuş gerçekleştirdiği ve helikopter seslerinin işitildiği bölgedeki çatışmaların yoğunluğu cephenin her noktasında hissediliyor.

Ön cephede çatışmalar sürüyor, yakın bölgelerde askerlere eğitim veriliyor

Ukrayna'da aylardır devam eden savaş nedeniyle cephede bulunan Ukraynalı askerler, görevde olmadıkları zaman askeri eğitimlerden geçiriliyor.

Ön cephede gerçek savaşta her ne kadar savaş tecrübeleri olsa da tüm askerlerin savaşa hazırlık yeteneklerinin sürekli geliştirilmesine büyük önem veriliyor.

Bölgede görevli askerler, çatışmalara girmedikleri dönemlerde cepheye yakın özel hazırlanmış atış poligonlarında yoğun eğitim alıyor.

Sadece Donetsk bölgesinde değil geçen aylarda ülkenin diğer sıcak noktalarında da savaşmış ve şu anda bölgede görevlendirilen deneyimli askerler ile orduya yeni katılan personel de birlikte eğitiliyor.

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