İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna konusunu görüşmek için Polonya'daydı. Basın toplantısı için kamera karşısına geçti.

Kiev’de ailesini bırakarak Polonya'ya gelen Ukraynalı gazeteci Daria Kaleniuk Johnson’a ülkesinde yaşananları aktarırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu.

Kaleniuk, İngiliz lidere “Polonya’ya geliyorsunuz. Ukrayna’ya gelmiyorsunuz. Lvıv'e gelmiyorsunuz. Çünkü korkuyorsunuz çünkü NATO savunmaya istekli değil. Çünkü NATO Üçüncü Dünya savaşından korkuyor ama çoktan başladı" diyerek serzenişte bulundu.

"Neden uçuşa yasak bölge için adım atılmıyor?"

Ukraynalı gazeteci söz aldı ve Batı’nın Ukrayna’ya yardımlarını sorguladı. “Neden uçuşa yasak bölge için adım atılmıyor? “ diye sordu.



Uçuşa yasak bölge istediklerini dile getiren gazeteci Daria Kaleniuk, "Ukraynalı kadınlar ve çocuklar gökten gelen bombalar ve füzeler nedeniyle derin korku içindeler. Ukrayna halkı umutsuzca Batı’nın gökyüzümüzü korumasını istiyor" dedi.

Ailesinin ve arkadaşlarının halen Ukrayna’da kaldığını söyledi. Ukrayna'yı terk etmenin artık çok zor olduğuna dikkat çekti.

"Rus milyarderlere yaptırım yok"

Ukraynalı gazeteci, Chealsea futbol kulübünün eski sahibi Roman Abramoviç gibi zengin Rus milyarderlere yaptırım uygulanmadığını öne sürdü.

"Bizim yapabileceğimiz bir şey yok"

İngiltere Başbakanı Johnson ise uçuşa yasak bölge ilan edilmesi seçeneğini dışladı. "Bu bizim yapabileceğimiz veya öngördüğümüz bir şey değil." dedi.

Johnson "Bunun sonuçlarını kontrol etmek gerçekten çok zor olurdu." ifadesini kullandı.