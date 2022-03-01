Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49'uncu oturumuna katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuşmasında Rusya’ya yüklendi.

Blinken, Rusya’nın sebepsiz ve haksız yere Ukrayna’ya savaş açarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini, uluslararası barış ve güvenliğin temel ilkelerini hiçe saydığını ve bir insani krize neden olduğunu söyledi.

Blinken, Rus saldırılarının okulları, hastaneleri, konutları hedef aldığına işaret etti.

"Ukrayna genelinde milyonlarca insana içme suyu, donarak ölmemeleri için gaz ve elektrik sağlayan kritik altyapıları yok ediyorlar. Sivil otobüsler, arabalar ve hatta ambulanslar bombalandı. Rusya bunu her gün Ukrayna genelinde yapıyor."

"İnsani krizler daha da kötüleşecek"

ABD’li bakan, saldırılarda onlarca sivilin öldürüldüğünü, yüzlerce sivilin de yaralandığını, yarım milyondan fazla insanın ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

"Başkan Putin, Ukrayna'nın demokratik olarak seçilmiş hükümetini devirme hedefinde başarılı olursa, insan hakları ve insani krizler daha da kötüleşecek. Rusya'nın Kırım işgalindeki yargısız infazlarına, faili meçhullerine, işkencelerine, keyfi gözaltılarına, etnik ve dini azınlıklara yönelik zulümlerine ve muhalifleri acımasızca bastırmasına bakın."

"Bir tarafın sorumluluğunu tüm taraflara mal edecek açıklamalar yanlış"

Konseyin insan hakları ihlallerini durdurmak için kurulduğuna değindi.

"Korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirerek, büyük insani acılara neden olarak başka bir BM üye devletini işgal etmeye çalışan bir BM üye devletinin bu Konsey'de kalmasına izin verilip verilmeyeceği sorulması gereken makul bir sorudur."

Blinken, konsey üyelerine de seslenerek bir tarafın mutlak sorumluluğunu krizin tüm taraflarına mal edecek açıklamaların yanlış olduğunu söyledi.