Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Twitter'da, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, "Dünyanın en gelişmiş teknolojik yoğun bakım solunum cihazını elektronik, mekanik ve yazılımıyla 14 gün gibi kısa sürede Türk mühendisleri üretti. Bu bir tarihi başarıdır..." tweetini alıntıladı.

Sybiha, 14 gün gibi kısa bir sürede yoğun bakım solunum cihazlarının geliştirilmesinin büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Türkiye'yi tebrik eden Sybiha, bunun gerçek bir ulusal başarı olduğunu ifade ederek, "Ukrayna bu alanda ortaklık ve yakın işbirliği için sabırsızlanıyor" dedi.

Congratulations to Turkey on great success in development of intensive care ventilators within such a short period of time, 14 days. It’s a real national success.

Ukraine is looking forward to partnership and close cooperation in this sphere https://t.co/3v2AHvIeVQ