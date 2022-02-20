Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 15:24Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna'dan "Rusya'ya yaptırım" mesajı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Batı'nın Rusya'ya karşı hazırladığı yaptırımların en azından bir kısmını uygulama zamanının geldiğini söyledi.
Kuleba, ülkesinin Rusya ile olan gerilimine dair açıklama yaptı.
"Rusya derhal durdurulmalı. Olayların nasıl geliştiğini görüyoruz." diyen Kuleba, "Rusya'ya karşı hazırlanan yaptırımların en azından bir kısmının uygulanması için tüm gerekçelerin bulunduğunu resmen söylüyorum." ifadesini kullandı.
Ukrayna sınırındaki Rusya-Belarus ortak tatbikatının devamına karar verildiği duyurulmuştu. Dmitro Kuleba'nın açıklaması, bu duyurunun akabinde geldi.
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