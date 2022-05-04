Haber Giriş: 4 Mayıs 2022 Çarşamba 14:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna'dan Donetsk'teki petrol deposuna saldırı
Rus haber ajansı RIA, Ukrayna güçlerinin Donetsk bölgesindeki Makeevka'daki bir petrol yatağına düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını duyurdu.
Yangın Donetsk’in işgal edilen Makeevka bölgesindeki yakıt deposunda çatışma sonucunda oluştu.
Donetsk’teki Rus yanlısı askerler depo Ukrayna roketleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Depoyu Rus askerleri kullanıyordu.
Rus ajansı "Ön verilere göre, bombalama sonucunda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı" dedi.
Ayrıca 5 bin ton petrolün bulunduğu 4 tank ve 2 otobüs alevler içinde kaldı.
Ukrayna silahlı kuvvetlerinden resmî açıklama henüz gelmedi.
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