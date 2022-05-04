Yangın Donetsk’in işgal edilen Makeevka bölgesindeki yakıt deposunda çatışma sonucunda oluştu.

Donetsk’teki Rus yanlısı askerler depo Ukrayna roketleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Depoyu Rus askerleri kullanıyordu.

Rus ajansı "Ön verilere göre, bombalama sonucunda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı" dedi.

Ayrıca 5 bin ton petrolün bulunduğu 4 tank ve 2 otobüs alevler içinde kaldı.

Ukrayna silahlı kuvvetlerinden resmî açıklama henüz gelmedi.