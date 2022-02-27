Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlığımız koordinesinde mobil operatörler tarafından; Ukrayna’daki vatandaşlarımızın mobil hatlarına 24 Şubat’tan başlamak üzere konuşma, SMS ve internet paketleri ücretsiz olarak tanımlandı. 27 Şubat’tan itibariyle mobil operatörler Ukrayna’daki vatandaşların kullanımına sunduğu ücretsiz paketleri yeniledi” denildi.

Ayrıca, mobil operatörlerin bu hatlar için borç öteleme, faiz/açma-kapama ücretlerinin silinmesi uygulaması başlatırken, her türlü borçtan dolayı kısıtlamanın da durdurulduğu bildirilen açıklamada, uygulamaların mobil operatörlere göre farklılık gösterdiğine de dikkat çekildi.