Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Ukrayna genelinde kurulan yardım merkezleri vatandaşlara yardım eli uzatmayı sürdürüyor.

Odessa kentinde kurulan ve 26 Mart’tan bu yanan faaliyette olan yardım merkezinin müdürü Marina Vlademirovna, kentte yapılan yardımlar hakkında açıklama yaptı.

Günde yaklaşık 500 kişiye yardım malzemesi dağıtıldığını ifade eden Vlademirovna, “Şu anda gerçekten şampuana, sabuna, deterjana ihtiyacımız var, bunlar şu anda hiç yok” dedi.

Merkezde her gün yaklaşık 50 gönüllü ile çalıştıklarını aktaran Vlademirovna, aynı zamanda Herson, Bakhmaç ve Donetsk’e de yardım malzemesi gönderdiklerini aktararak, söz konusu merkezin Odessa’nın en büyüğü olduğu ifade etti.