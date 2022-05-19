Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında 231 çocuk öldü
Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı açıklandı.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1828 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 171'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 231 çocuğun hayatını kaybettiği, 427 çocuğun yaralandığı ifade edildi.
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