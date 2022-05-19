Kyodo ajansının haberine göre hükümet bu ay içerisinde ABD, Avustralya, Tayland ve Singapur çıkışlı yabancı turist gruplarını ülkeye kabul edecek.

Deneme süreci kabul edilen aşamada ülkeye girecek küçük ölçekli turist gruplar, önceden belirli paket turlara katılarak, faaliyetlerini icra edebilecek.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığına (MLIT) göre 3 doz COVID-19 aşısı vurulanlar söz konusu deneme sürecine dahil olabilecek.

MLIT Bakanı Saito Tetsuo düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası seyahat ekonomik aktiviteler ile bölgesel kalkınma için oldukça önemli" dedi.

Haziran'da tam açılış

Deneme süreciyle, turist grupları arasında vaka saptanması halinde, yerel idarelerin salgına müdahale kapasiteleri ölçülmesi hedefleniyor.

Günlük kabul edilen yolcu sayısının, süreç sonunda 20 bine çıkarılması, sınırların haziran ayında yabancı turiste tam olarak açılması planlanıyor.

Ülkeyi 2019'da 32 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

Japonya Turizm Ajansı, COVID-19 salgınının yol açtığı sosyo-ekonomik şartlar sonrası 2021'de 245 bin 900 yabancı turistin ülkeye geldiğini duyurmuştu.