Dünya
Ukrayna'da okulda çıkan yangında ölü sayısı 16'ya yükseldi12 Aralık 2019 Perşembe 10:46 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 10:53
Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir okulda geçen hafta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.
[Fotoğraf: Odessa Online]
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Odessa'daki okulda geçen hafta çıkan yangın nedeniyle şimdiye kadar 16 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Dün yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 13, yaralı sayısının 30 olduğu açıklanmıştı.
Kaynak: AA