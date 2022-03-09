Rusya tarafından Kiev, Çernihiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol kentlerinde ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Yönetim Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, Rus tarafının "insani koridorları oluşturmaya hazır" olduğuna dikkat çekilmişti.

Açıklamada, tahliyeler esnasında belirlenen rotalarda Ukrayna yönetimi tarafından güvenliğin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı.

[Grafik: TRT Haber]

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü.

Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakerelerde ateşkesin sağlanması için ikinci tur müzakerelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu da 3 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te yapılmıştı.

Müzakereler sonucunda tarafların, çatışmaların yoğun yaşandığı yerlerde sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirilmiş, bunun için bu bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Ancak geçici ateşkes tam olarak sağlanamamış, sivillerin tahliyesinde sorunlar yaşanmıştı. Taraflar, birbirini suçlamıştı.