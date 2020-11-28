Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 10:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ukrayna’da freni boşalan kamyon köprüde asılı kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Ukrayna’da seyir halindeyken freni boşalan kamyon bariyere çarparak, köprüde asılı kaldı.
Ukrayna’nın Mariupol-Volnovakha otoyolunda hızla seyrederken freni boşalan kamyon önce bariyerlere çarptı, daha sonra da köprüde asılı kaldı.
Kazayla ilgili açıklama yapan güvenlik güçleri, olayda yaralanan olmadığını ifade etti.
Polis yaptığı açıklamada “Kamyon şoförü kontrolü kaybetti, taşıt yolundan çıktı ve köprüden uçtu. Kamyonun freni boşalmış olabilir. Şoförün kurtulması mucize” dedi.
Etiketler: Trafik Kazası
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