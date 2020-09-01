Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, organizasyonda yer aldığı belirlenen kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Lviv Savcısı İrina Didenko, bir öğretim üyesinin uyuşturucunun üretimini, bir kafe sahibinin ise uyuşturucunun paketlemesini ve dağıtımını yaptığını açıkladı.

Operasyonda 1 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

İnternet üzerinden satmışlar

Üretilen uyuşturucunun bir internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satışa sunulduğu, şüphelilerin 4 kilogramdan fazla uyuşturucuyu 2,5 milyon grivnaya (yaklaşık 665 bin TL) sattıklarının belirlendiği ifade edildi.

İnternet sitesinin kurucusunun da gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve şüphelilere dava açılacağı kaydedildi.