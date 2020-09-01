Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ukrayna’da bir üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde güvenlik güçleri bir üniversitede uyuşturucu üreten çeteye operasyon düzenledi.
Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, organizasyonda yer aldığı belirlenen kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.
Lviv Savcısı İrina Didenko, bir öğretim üyesinin uyuşturucunun üretimini, bir kafe sahibinin ise uyuşturucunun paketlemesini ve dağıtımını yaptığını açıkladı.
Operasyonda 1 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
İnternet üzerinden satmışlar
Üretilen uyuşturucunun bir internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satışa sunulduğu, şüphelilerin 4 kilogramdan fazla uyuşturucuyu 2,5 milyon grivnaya (yaklaşık 665 bin TL) sattıklarının belirlendiği ifade edildi.
İnternet sitesinin kurucusunun da gözaltına alındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve şüphelilere dava açılacağı kaydedildi.
Etiketler: uyuşturucu laboratuvarı ukrayna uyuşturucu lvivSon Güncelleme: 1 Eylül 2020 Salı 16:52
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