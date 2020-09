Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Serrac ve hükümet üyeleriyle görüştüğünü belirtti.

Libya'nın AB için en büyük önceliklerden olduğunu vurgulayan Borrell, "Son ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. Diyaloğu ve Libyalıların öncülüğündeki siyasi çözümü desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Borrell, Libya'daki görüşmelerinde siyasi süreci ilerletmenin yollarını, 5+5 askeri komite görüşmelerinin yeniden başlamasını ve petrol ablukasını kaldırmayı ele aldıklarını bildirdi.

AB'nin Berlin sürecini güçlü şekilde desteklediğini aktaran Borrell, Libya'daki anlaşmazlıkları sona erdirmenin ana unsurlarının "ara buluculuk çabaları ile silah ambargosu da dahil olmak üzere gerginliği düşürme tedbirleri" olduğunu belirtti.

Discussed ways forward to advance political process, to return to 5+5 military committee talks, and to lift oil blockade.



EU strongly supports Berlin process, mediation efforts and deescalation measures, including arms embargo - key elements to bring Libyan conflict to an end. pic.twitter.com/nCFGH4ksb1