Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin "büyük bir provokasyon" olarak adlandırdığı olayda, hükümet güçlerini ve ayrılıkçıları ayıran hattın ötesindeki bombardıman olayları keskin bir şekilde arttı.

Ordu bir raporda, ayrılıkçıların ağır toplar, havan topları ve bir tank kullanarak 10'dan fazla yerleşim yerine ateş açtığını söyledi.