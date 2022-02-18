Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da ayrılıkçılar tarafından 24 saat içinde 60 ateşkes ihlali
Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından 60 ateşkes ihlali kaydettiğini ve bir askerin yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin "büyük bir provokasyon" olarak adlandırdığı olayda, hükümet güçlerini ve ayrılıkçıları ayıran hattın ötesindeki bombardıman olayları keskin bir şekilde arttı.
Ordu bir raporda, ayrılıkçıların ağır toplar, havan topları ve bir tank kullanarak 10'dan fazla yerleşim yerine ateş açtığını söyledi.
Etiketler: Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy
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