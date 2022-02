Musk, Twitter'da üzerinde "Beni Trudeau ile kıyaslamayın. Benim bir bütçem vardı" yazan bir Htiler fotoğrafı paylaştı. Tweet daha sonra silindi.

[Fotoğraf: Twitter]

Auschwitz-Birkenau Müzesi, Musk'ın paylaşımının "Bütün kurbanların anısına saygısızlık olduğunu ve birçok insanı yaraladığının" belirtti. Nazi rejimi sırasında yapılan soykırımda Auschwitz-Birkenau toplama kampında 960 binden fazla insan katledilmişti.

Müze, Musk'ı etiketleyerek attığı tweetinde, "Adolf Hitler'in fotoğrafını kullanmak ve onun yarattığı totaliter Nazi rejimi tarafından acı çektirilen, küçük düşürülen, işkence gören ve öldürülen insanlardan çıkar sağlamaya çalışmak üzücü ve rahatsız edici" yazdı.

Using the image of Adolf Hitler & therefore exploiting the tragedy of all people who suffered, were humiliated, tortured & murdered by the totalitarian regime of Nazi Germany created by him is sad & disturbing. It disrespects the memory of all victims & hurts many people.