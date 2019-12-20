Ukrayna’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, sıra dışı olayların yaşanmasına neden oluyor.

Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen, birçok bölgede kar yağışının olmaması ve sıcaklıkların 10 derecenin üzerinde seyretmesi halkı, özellikle de çiftçileri endişelendiriyor. Ülkenin bazı kesimlerinde ise ağaçların çiçek açmaya başladığı görüldü.

Sıcaklıkların bu şekilde sürmesi halinde, büyük tarım alanlarında erken çiçeklenme yaşanabileceğinden dolayı tarımda problemler yaşanabileceği ve yaşanabilecek don olaylarının ise büyük kayıplara neden olabileceği tehlikesinin olduğu belirtiliyor.

Kaynak: İHA