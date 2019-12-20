Rusya ile İsrail arasında tutuklu krizi20 Aralık 2019 Cuma 12:50 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 12:53
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun salıverilmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin'den talepte bulunmasına rağmen, uyuşturucu ile yakalanan İsrailli kadının temyiz talebi reddedildi.
İsrailli Naama Issachar nisan ayında Hindistan'dan İsrail'e giderken Moskova Şeremetyevo Havaalanı'nda aktarma için durakladı.
Ancak kadının bagajında uyuşturucu bulundu, gözaltına alındı.
Çıkarıldığı mahkemede 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Devreye İsrail girdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde konuyu gündeme getirdi, İsrailli kadının affedilmesini istedi.
Ancak Netanyahu'nun bu girişimi de sonuç vermedi.
Rus Mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulduğu İsrailli'nin temyiz başvurusunu reddetti.
Kararın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ocak ayındaki İsrail ziyareti öncesinde iki ülke arasında gerginliğe yol açabileceği belirtiliyor.
Kaynak: AP