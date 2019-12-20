Dünya

Rusya ile İsrail arasında tutuklu krizi

20 Aralık 2019 Cuma 12:50 - Son Güncelleme 20 Aralık 2019 Cuma 12:53

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun salıverilmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin'den talepte bulunmasına rağmen, uyuşturucu ile yakalanan İsrailli kadının temyiz talebi reddedildi.