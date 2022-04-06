Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna’da 5 bin sivil daha güvenli bölgelere çıkarıldı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna, gün içinde 4 bin 892 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, düzenlediği brifingde, bugün insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Gün içinde söz konusu koridorlar üzerinden toplamda 4 bin 892 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
"Bunların 3 bin 686’sı Mariupol ve Berdiyansk kentlerinden kendi araç ve otobüslerle Zaporojiya’ya çıktı. Luhansk bölgesindeki Lisiçansk, Severodonetsk, Rubijne, Krmennaya ve Gornoe köyünden 1206 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi."
Etiketler: Ukrayna
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