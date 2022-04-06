Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 23:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını açıkladı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya’nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği bilgisi paylaşıldı.
Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı açıklandı.
Açıklamada, Rusya’nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü vurgulandı.
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