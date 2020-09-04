Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 25 katlı bir apartmanın 24’üncü katında yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bir kişinin cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangına neyin sebep olduğunun henüz belirlenemediği ifade edildi.

Yangına müdahalede 43 itfaiye personelinin ve 11 itfaiye aracının kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Kontrol altına alınan yangına neyin sebep olduğunu belirlemek için incelemelerin sürdüğü aktarıldı.