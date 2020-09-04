Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ukrayna'da 25 katlı apartmanda yangın: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Ukrayna’da 25 katlı apartmanın 24’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 25 katlı bir apartmanın 24’üncü katında yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekiplerinin bir kişinin cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangına neyin sebep olduğunun henüz belirlenemediği ifade edildi.
Yangına müdahalede 43 itfaiye personelinin ve 11 itfaiye aracının kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Kontrol altına alınan yangına neyin sebep olduğunu belirlemek için incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
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