Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Navid Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak." ifadesine yer verdi.

İran'daki göstericilerin ülkenin kötüye giden ekonomisini ve enflasyonunu protesto ettiğini vurgulayan Trump, "İran liderlerine sesleniyorum, bu genç adamın hayatını bağışlar ve onu idam etmezseniz çok mutlu olurum." değerlendirmesinde bulundu.