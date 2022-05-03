Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 12:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ukrayna’da 220 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı
[Fotoğraf:AA]
Ukrayna Başsavcılığı açıklamasında "Rusya'nın saldırılarında resmi verilere göre, 220 çocuk hayatını kaybetti ve 406’dan fazla çocuk da yaralandı” ifadeleri kullanıldı.
Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’tan beri devam eden savaşta, sivil can kayıpları da artıyor.
Ukrayna Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’daki saldırılarından 626’dan fazla çocuk etkilendi. Resmi verilere göre, 220 çocuk hayatını kaybetti ve 406’dan fazla çocuk da yaralandı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, rakamların son veriler olmadığı, kurtarılan bölgelerdeki çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Rusya’nın saldırıları sonucunda 118’i tamamen yıkılmış olmak üzere toplam bin 584 eğitim kurumu da zarar gördü.
Dün, Odessa’ya düzenlenen füze saldırısında 15 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti.
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