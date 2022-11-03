Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Zaporijya Nükleer Santrali'nin enerjisi kesildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna, Rusya'nın saldırılarının yüksek gerilim hatlarına zarar vermesinin ardından Zaporijya Nükleer Santrali'nin gücünün kesildiğini duyurdu.
Ukrayna devlet nükleer enerji ajansı Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Rusya'nın saldırıları nedeniyle, santralin geriye kalan yüksek gerilim hatlarının zarar gördüğü, yalnızca dizel jeneratörlerin çalıştığı bilgisi verildi.
Jeneratörlerin çalışması için 15 günlük yakıtın bulunduğu duyuruldu.
Tesisin 5 ve 6'ncı blokları soğuk duruma getirildi.
Etiketler: Ukrayna Rusya Nükleer Santral
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