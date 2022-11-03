Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 08:36Son Güncelleme: Kaynak: AFP
ABD ve Güney Kore ortak tatbikatları uzatacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD ve Güney Kore, Kuzey'in füze denemelerinin ardından ortak hava tatbikatlarını uzatma konusunda anlaştı.
Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin "son provokasyonları" sonrası ABD ile yapılan hava tatbikatlarının uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Söz konusu tatbikat 31 Ekim'de başlatılmıştı.
Hava Kuvvetleri'nin açıklaması, Pyongyang'ın 3 füze denemesi yapmasından saatler sonra geldi.
Etiketler: Güney Kore ABD
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