Güney Kore Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'nin "son provokasyonları" sonrası ABD ile yapılan hava tatbikatlarının uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Söz konusu tatbikat 31 Ekim'de başlatılmıştı.

Hava Kuvvetleri'nin açıklaması, Pyongyang'ın 3 füze denemesi yapmasından saatler sonra geldi.